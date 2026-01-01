В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших при ударе ВСУ

Состояние шестерых оценивается как тяжелое

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба губернатора Херсонской области

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших после атаки БПЛА, в том числе 2 ребенка. При этом шесть пострадавших, среди которых есть дети, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

"По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них 2 детей. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

Кузнецов добавил, что также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание необходимой медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.