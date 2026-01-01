Часть жителей трех областей Украины остались без электроэнергии

Речь идет о Волынской, Одесской и Черниговской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Часть жителей трех областей Украины остались без электроэнергии, сообщило министерство энергетики.

"На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, а также новые отключения в Черниговской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В вышеуказанных областях в ночь на четверг действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось также о нескольких взрывах в Луцке в Волынской области и об одном взрыве в Одессе.

Ранее глава Волынской областной администрации Иван Рудницкий проинформировал, что свыше 100 тыс. жителей региона обесточены. В Одесской области получил повреждения энергообъект, писал в Telegram-канале глава администрации региона Олег Кипер.