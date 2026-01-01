Появились фото с места удара ВСУ в Херсонской области
08:52
ТАСС, 1 января. Опубликованы фото с места атаки БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, где по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали.
На кадрах видно разрушенное здание.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что врачи борются за жизнь пострадавших. Удар дрона-разведчика был нанесен почти под бой курантов. Из-за удара произошло возгорание, пожар был потушен, уточнил губернатор.
Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.