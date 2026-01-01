ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Четверых пострадавших при ударе БПЛА по Херсонской области доставили в больницы

Из них двое находятся в тяжелом состояния
Редакция сайта ТАСС
09:01
обновлено 09:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Четверо пострадавших при ударе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области в новогоднюю ночь доставлены в больницы Республики Крым, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом журналистам сообщили в Минздраве республики.

"В медицинские организации Республики Крым госпитализированы четыре человека, пострадавшие в результате удара ВСУ в Херсонской области. В настоящее время два пациента находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении 

