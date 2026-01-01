Глава ДУМ осудил атаку ВСУ на Херсонскую область в новогоднюю ночь

Преступление заслуживает самого решительного неприятия, отметил Равиль Гайнутдин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин осудил атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область в новогоднюю ночь 2026 года, в результате которой погибли 24 человека и 50 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ДУМ РФ.

"Это жестокое преступление, от которого содрогнулся весь мир, заслуживает самого решительного осуждения и неприятия", - говорится в сообщении.

Также муфтий выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки БПЛА.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично глубоко соболезную родным и близким погибших в результате атаки БПЛА в новогоднюю ночь 2026 года в поселке Хорлы Херсонской области", - приводит его слова пресс-служба.

Кроме этого Гайнутдин отметил, что мусульмане молятся о раненых и пострадавших в этой трагедии.

"Сегодня наши мысли и мольбы о тех, кто оказался ранен и пострадал из-за вероломного нападения, кто в больницах сражается за жизнь и кто вынужден хоронить своих близких. Да дарует Всевышний стойкости и терпения, крепости духа и мужества всем, кого лично коснулась эта трагедия. И да поможет Всемилостивый Творец в излечении всех пострадавших и утешит сердца тех, кто потерял близких", - говорится в сообщении.