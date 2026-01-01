ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
При пожаре в Швейцарии пострадали два француза

Им немедленно оказали помощь, подчеркнул МИД Франции
11:09

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Два гражданина Франции числятся среди пострадавших в результате пожара, произошедшего в ночь на 1 января на курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Двое французов фигурируют среди пострадавших. Им была немедленно оказана помощь экстренных служб", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит радиостанция Franceinfo. Как уточнили в МИД, консульство Франции сейчас находится в контакте с местными властями на случай появления данных о других гражданах республики, которые могли находиться на месте происшествия. 

