Шестерых пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах отправили в Крым на лечение
12:36
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Шесть человек, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в Хорлах Херсонской области, направлены в больницы Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Шестеро уже отправлено, из них двое детей, отправлены в крымскую клиническую больницу", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
По его информации, остальные раненые распределены в трех районах, а часть из тех, кто получил легкие ранения, отпустили домой.