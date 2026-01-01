ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Шестерых пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах отправили в Крым на лечение

12:36

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Шесть человек, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в Хорлах Херсонской области, направлены в больницы Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Шестеро уже отправлено, из них двое детей, отправлены в крымскую клиническую больницу", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его информации, остальные раненые распределены в трех районах, а часть из тех, кто получил легкие ранения, отпустили домой. 

