Глава Движения первых назвал подлым актом удар ВСУ в Херсонской области

Такой шаг раскрывает суть преступного режима противника, подчеркнул Артур Орлов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель правления Движения первых Артур Орлов назвал подлой и бесчеловечной атаку беспилотников ВСУ на мирных людей в Херсонской области.

"Атака беспилотников на мирных людей, отмечающих всеобщий праздник - подлый и бесчеловечный акт, раскрывающий суть преступного режима противника", - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал выздоровления всем пострадавшим.