Врачи рассказали, какие травмы получили пострадавшие при атаке в Хорлах дети

Главный хирург Херсонской области Ширак Мнацаканян заявил, что дети были в тяжелом состоянии, зафиксированы повреждения внутренних органов и осколочные ранения

СКАДОВСК /Херсонская область/, 1 января. /ТАСС/. Общие хирурги Скадовской центральной районной больницы благодаря большому опыту смогли сориентироваться при сложных травмах и большом количестве раненных при атаке беспилотников ВСУ на село Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь, сообщил ТАСС заведующий хирург отделением учреждения, главный хирург Херсонской области Ширак Мнацаканян.

Мнацаканян рассказал, что пострадавшие, в том числе несколько детей, получили различные тяжелые травмы, включая повреждения внутренних органов и попадание осколков в головной мозг.

"Тяжелые были: ребенок 13-летний с черепно-мозговой травмой, с инородными телами в головном мозге, с разможженной печенью. Он был прооперирован, состояние стабилизировано до утра. Вторая девочка с повреждениями печени и внутренним кровотечением тоже была прооперирована. Третья с ранением легкого, с ранением диафрагмы, с разможжением поперечно-ободочной кишки, сделали операцию. Одному из детей была произведена трепанация черепа декомпрессионная, удалили металлический осколок из головного мозга, удалили гематому, ушили печень, кишку, потому что ребенок был доставлен в крайне тяжелом состоянии практически без давления, в шоке", - сообщил он.

Травмы, добавил хирург, в основном, осколочные, характерные для типичной атаки БПЛА - инородные тела в виде шариков, кусков металла. Также врачи фиксировали ожоги 1-й и 2-й степени. Из пострадавших в Хорлах в Скадовской ЦРБ осталась одна женщина, она находится в отделении реанимации. После стабилизации состояния ее эвакуируют в Крым.

Врачам удалось быстро сориентироваться и провести несколько быстрых и качественных операций. "К сожалению или к счастью, у нас в штате нет нейрохирургов, детских хирургов, торакальных хирургов. Мы - общие хирурги, но, к счастью, владеем всеми видами оперативных вмешательств и имеем опыт и конечный результат", - сказал Мнацаканян.

Хирург также отметил, что врачи и медицинский персонал собрались в больнице в течение 15 минут. "В час ночи примерно дежурный врач сообщил о том, что привезли раненных и что их будет большое количество. Сообщили, что нужно немедленно присоединиться к помощи - в течение 15 минут все уже были на месте - средний медицинский персонал и врачи. По мере поступления принимали решения о дообследовании, обработке, операциях и дальнейшей эвакуации в Республику Крым", - рассказал он.