В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Трое из них находятся в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на село Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь, из них 5 детей, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.

"По состоянию на 19:00 мск в медицинских организациях Республики Крым находятся 10 пострадавших в результате удара ВСУ в Херсонской области. Пятеро детей госпитализированы в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", еще трое взрослых находятся в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6", одна пациентка в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Семашко" и еще одна в ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ", - говорится в сообщении.

Трое из доставленных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Остальные в среднетяжелом, сообщил Натаров.

"Все травмы минно-взрывные. Комбинированная политравма в результате дополнительных повреждений, которые получили пациенты", - сказал он.

Министр отметил, что одна из раненных беременна. Их состояние стабильно, доктора оказывают всю необходимую помощь. Пациенты находятся на первичном этапе оказания медицинской помощи. Врачи будут проводить консультации с федеральным центром на предмет необходимости эвакуации пациентов в Москву.