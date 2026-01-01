В части атаковавших резиденцию Путина БПЛА сохранились навигационные системы
Редакция сайта ТАСС
16:57
обновлено 17:03
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Навигационные системы украинских беспилотников, летевших на резиденцию президента РФ в Новгородской области, сохранились и технически исправны. Об этом заявил во время передачи американской стороне данных расшифровки начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
"Я пригласил вас по важному вопросу. Хотим вас проинформировать. Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы. Они являются технически исправными", - сказал он.