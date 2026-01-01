ГРУ: передача США данных со сбитых украинских БПЛА поможет установить истину

Речь идет о беспилотниках, которые атаковали резиденцию президента РФ 29 декабря 2025 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Передача американской стороне расшифровки данных украинских БПЛА, летевших на резиденцию президента РФ 29 декабря 2025 года, поспособствует установлению истины. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", - сказал он.