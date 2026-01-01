Посольство РФ ждет данные о пострадавших россиянах в Кран-Монтане

Как отметили в российском диппредставительстве, "процесс идентификации жертв и пострадавших продолжается, точное число жертв и их личности и гражданство устанавливаются"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии оперативно связалось с компетентными швейцарскими органами и ожидает от них информации о том, есть ли россияне среди пострадавших в пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе дипведомства.

"Посольство России оперативно связалось с компетентными швейцарскими органами, - отметили в пресс-службе. - Ожидаем от них развернутой информации о пострадавших российских гражданах, если таковые имеются".

В диппредставительстве указали, что "процесс идентификации жертв и пострадавших продолжается, точное число жертв и их личности и гражданство устанавливаются".