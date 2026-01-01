Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство депутата Госдумы

Приговор был вынесен 29 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области, по которому 29 декабря 2025 года был вынесен приговор. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Олейнику П. М. доложить о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе и проинформировать о мотивировочной части вынесенного приговора", - говорится в сообщении.

18 июля 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель. По данным следствия, фигуранты нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Обвиняемыми по делу проходили Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты, так как он несовершеннолетний. Им вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил в зале заседаний.