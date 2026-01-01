Представительства РФ не получали обращений в связи с трагедией в Кран-Монтане

В пресс-службе российского посольства сообщили, что следят за развитием ситуации

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Ни посольство России в Берне, ни консульство в Женеве пока не получали обращений от сограждан в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства.

"Внимательно отслеживаем развитие ситуации. Обращения от сограждан в связи с произошедшим ни в посольство России в Берне, ни в генконсульство в Женеве не поступали", - отметили в диппредставительстве. Согласно заявлению пресс-службы, при взаимодействии швейцарские власти "особо подчеркивают, что в первую очередь информация о пострадавших и жертвах доводится до близких и членов их семей".