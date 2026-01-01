Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовой драке со стрельбой в Подольске

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В медиапространстве получила распространение информация о том, что в Подольске произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 человек. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что 30 декабря между двумя группами людей на бытовой почве произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе было совершено несколько выстрелов из травматического пистолета. Сотрудники полиции установили участников драки и доставили их в территориальный отдел.

Позднее за медицинской помощью обратились четыре человека.