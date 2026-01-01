Макрон: французские больницы приняли пострадавших в Кран-Монтане

Президент отметил, что дипломатические и консульские службы республики следят за ситуацией и оказывают поддержку соотечественникам

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Французские медучреждения приняли пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с президентом Швейцарии, министром экономики конфедерации Ги Пармеленом.

"Я <...> заявил ему о нашей солидарности, - написал он в X. - Франция приняла пострадавших в своих больницах и готова оказать любую помощь".

Глава государства добавил, что дипломатические и консульские службы Франции следят за ситуацией и оказывают поддержку соотечественникам. Согласно последним данным МИД республики, шесть французов пострадали в результате происшествия, поиски еще восьмерых продолжаются.