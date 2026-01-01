Карл III выразил соболезнования в связи с трагедией в Кран-Монтанане

Cреди жертв могут быть граждане Великобритании, отмечает газета The Sun

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III направил соболезнования президенту Швейцарии Ги Пармелену в связи с трагедией на горнолыжном курорте, которая унесла жизни десятков человек.

"Моя жена [королева Камилла] и я пришли в ужас и были глубоко опечалены, узнав про разрушительный пожар прошлой ночью в Кран-Монтане в Швейцарии. У нас разрывается сердце от того, что праздничная ночь обернулась для молодых людей и их семей ночным кошмаром и трагедией", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

"Хотя мы восхищаемся героизмом самоотверженных сотрудников экстренных служб, прежде всего мы хотим выразить глубочайшее сострадание всем тем, кого затронула эта ужасная катастрофа. Наши искренние мысли и молитвы с любимыми людьми всех тех, кто трагически ушел из жизни и кто находится в критическом состоянии в больнице", - сказано в нем.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии, в результате которого около 40 человек погибли и порядка 115 пострадали. В полиции исключили версию теракта. По разным версиям, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды. В посольстве России в Швейцарии ТАСС сообщили, что на текущий момент не получали информации о пострадавших российских гражданах.

Согласно газете The Sun, среди жертв могут быть граждане Великобритании. Отмечается, что на опознание тел уйдет несколько дней.