Blick назвала возможную причину пожара в Кран-Монтане

Как пишет газета, на фото- и видеоматериалах видно, что несколько человек держали в руках бутылки с прикрепленными к ним бенгальскими огнями, искры от которых достигли потолка, после чего началось возгорание

Редакция сайта ТАСС

© Harold Cunningham/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Видео и фото инцидента подтверждают версию, что причиной пожара в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана могли стать бенгальские огни в бутылке шампанского, искра от которых привела к возгоранию потолка. Об этом сообщила швейцарская газета Blick.

На фото- и видеоматериалах, оказавшихся в распоряжении издания, видно, как большая группа людей празднует в баре. При этом несколько человек держат в руках над головой большие бутылки шампанского, к которым прикреплены горящие бенгальские огни. В какой-то момент искры от бенгальских огней достигают потолка и происходит возгорание звукопоглощающих акустических панелей.

Газета отмечает, что такие панели "часто изготавливаются из легковоспламеняющихся пластиков, которые очень быстро загораются от искр или горячих частиц". В статье делается предположение, что для их изготовления был использован дешевый материал, поскольку "хороший акустический пенопласт практически не горит".