Суд Москвы арестовал замглавы Запорожья Зинченко по обвинению в мошенничестве

В отношении чиновника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток

МОСКВА, 2 января./ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, ему предъявлено обвинение. Это отмечается в судебном акте, с которым ознакомился ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 17 февраля 2026 года", - отмечается в постановлении суда.

Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Зинченко был задержан 19 декабря, 20 декабря ему было предъявлено обвинение и в тот же день суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении него меры пресечения.

Сторона защиты обвиняемого возражала против удовлетворения ходатайства следствия и просила суд избрать в отношении Зинченко меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Сам же обвиняемый заявлял в суде, что не намерен "скрываться от органов предварительного расследования, как и иным образом препятствовать следствию".

Также как отмечается в судебном решении об избрании ему меры пресечения, следствие считает, что арестованный может угрожать свидетелям или иным способом воспрепятствовать расследованию дела.

"Занимая высокопоставленную должность заместителя губернатора, [обвиняемый Зинченко] может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства в правоохранительных органах и органах государственной власти для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства", - сообщается в документе.

В новость внесены изменения (03:28 мск) - добавлена информация о возможности арестованного угрожать свидетелям.