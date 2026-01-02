Площадь обрушения кровли на складе Wildberries в Юрге составила 500 кв. м

Пострадали трое работников, одна женщина отправлена на амбулаторное лечение

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Площадь обрушившейся кровли на открытом месяц назад складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Площадь обрушения составляет 500 кв. м", - сказали в надзорном ведомстве.

Сообщение о частичном обрушении кровли складского помещения логистического центра в Юрге поступило вечером 1 января. Пострадали трое работников, двое из них отказались от госпитализации, еще одна женщина отправлена на амбулаторное лечение. По предварительной версии следствия, причиной инцидента стало скопление снега на кровле. Проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), а также проверка исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта. В компании уточнили, что для обеспечения безопасности доступ на объект временно ограничен.

В начале декабря 2025 года компания Wildberries сообщала о вводе в эксплуатацию первой очереди логистического центра в Кузбассе. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость - более 23 млн единиц товара. Сроки полного ввода объекта в эксплуатацию не уточняются.