В Запорожской области при ударах ВСУ пострадали три жителя

Повреждена гражданская инфраструктура

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. В Запорожской области трое мирных жителей получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали три человека. В городе Каменке-Днепровской при обстреле частного сектора травмы получили местные жители - мужчина 1984 года рождения и женщины 1970 и 1972 года рождения. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Каменке-Днепровской при ударе повреждены надземные распределительные газопроводы на двух улицах. Кроме того, в Васильевке украинские войска ударили по пятиэтажке - повреждена крыша, также под обстрел попал частный жилой дом, в результате чего повреждены кровля и фасад.

Глава Запорожской области заверил, что все службы региона работают в штатном режиме.