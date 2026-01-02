В Юрге завели дело после обрушения кровли на складе Wildberries

Пострадали трое работников, одну женщину отправили на амбулаторное лечение

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения кровли на открытом месяц назад складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту частичного обрушения кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следователями СК выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Сообщение о частичном обрушении кровли складского помещения логистического центра в Юрге поступило вечером 1 января. Пострадали трое работников, двое из них отказались от госпитализации, еще одна женщина отправлена на амбулаторное лечение. По данным прокуратуры Кузбасса, площадь обрушения превысила 500 кв. м. По предварительной версии следствия, причиной инцидента стало скопление снега на кровле. Проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта. В компании уточнили, что для обеспечения безопасности доступ на объект временно ограничен.