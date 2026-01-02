ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Установлены личности 13 погибших при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
11:27
обновлено 11:31
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Следователям удалось установить личности 13 человек, погибших при ударе Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших. Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта", - написал он в Telegram-канале. 

