Число погибших в ДТП в Тюменской области выросло до двух

Жертвами аварии стали водитель и 10-летняя пассажирка "Лады"

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 2 января. /ТАСС/. Число погибших при столкновении трех автомобилей на 173-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменской области выросло до двух, травмы получили школьник и двое взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее сообщалось, что в ДТП один человек погиб, трое детей ранены.

"В ДТП погибли водитель и 10-летняя пассажирка "Лады", 13-летний пассажир доставлен в больницу. Ранения получили - водитель и пассажирка автомобиля Ford 24 и 25 лет, жители села Шабаново Омутинского округа Тюменской области", - сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, предварительно, 32-летняя водитель со стажем вождения три месяца за рулем "Лады" перевозила из Тюмени в Ишимский район двух племянников. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford. Оба автомобиля отбросило в кювет, при этом от одного из них оторвалась запчасть, которая прилетела во встречный автомобиль Honda. Он тоже съехал из-за ДТП в кювет.

В Telegram-канале прокуратуры региона сообщается, что надзорное ведомство проводит проверку по факту аварии.

Из-за ДТП частично ограничено движение транспорта, оно осуществляется в реверсивном режиме.