В Запорожской области свыше 17 тыс. абонентов остались без света

Речь идет о жителях Михайловского и Васильевского муниципальных округов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Более 17 тыс. абонентов в двух муниципалитетах Запорожской области остались без электроснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Более 17 тыс. абонентов Михайловского и Васильевского муниципальных округов без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что специалисты работают над устранением аварии.

Ранее он сообщал, что почти 1,8 тыс. абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины по электросетям.