В Запорожской области свыше 17 тыс. абонентов остались без света
13:39
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Более 17 тыс. абонентов в двух муниципалитетах Запорожской области остались без электроснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Более 17 тыс. абонентов Михайловского и Васильевского муниципальных округов без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что специалисты работают над устранением аварии.
Ранее он сообщал, что почти 1,8 тыс. абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины по электросетям.