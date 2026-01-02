ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Запорожской области свыше 17 тыс. абонентов остались без света

Речь идет о жителях Михайловского и Васильевского муниципальных округов
13:39

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Более 17 тыс. абонентов в двух муниципалитетах Запорожской области остались без электроснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Более 17 тыс. абонентов Михайловского и Васильевского муниципальных округов без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что специалисты работают над устранением аварии.

Ранее он сообщал, что почти 1,8 тыс. абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины по электросетям. 

