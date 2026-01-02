В ООН призвали оперативно расследовать удар по Хорлам
13:52
ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали провести расследование обстоятельств удара по Хорлам в Херсонской области.
"Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, - говорится в заявлении управления в Х. - Мы призываем к проведению оперативного, беспристрастного и эффективного расследования".