В ООН призвали оперативно расследовать удар по Хорлам

В управлении верховного комиссара по правам человека заявили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали провести расследование обстоятельств удара по Хорлам в Херсонской области.

"Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, - говорится в заявлении управления в Х. - Мы призываем к проведению оперативного, беспристрастного и эффективного расследования".