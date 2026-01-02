В Белореченском районе Кубани восстановят теплоснабжение к утру 3 января

До конца дня 2 января планируют заполнить водой резервуары

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Коммунальщики восстановили работу на водозаборе в Белореченском районе Краснодарского края, до конца дня планируется заполнить теплосети, к утро тепло поступит в дома жителей, сообщил глава района Сергей Сидоренко.

"На данный момент восстанововлена электросистема на водозаборе Южный. Начата закачка воды в резервуары. До конца суток подача воды для нужд теплосетей будет восстановлена. IШесть котельных запитаны электроэнергией по основной схеме и четыре котельные работают на дизельных генераторах. Ориентировочная подача тепла в дома ожидается до 06:00 мск 3 января", - написал он в Telegram-канале.

В Белореченском районе Кубани из-за стихии ранее открыли два пункта временного размещения, там предлагают горячее питание и подзарядку для гаджетов.