Причастных к пожару в Кран-Монтане могут привлечь за поджог по неосторожности

Генпрокурор кантона Вале Беатрис Пийу отметила, что если их причастность будет доказана и эти лица еще живы, то против них будет возбуждено уголовное дело

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Лиц, причастных к возникновению пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, могут привлечь к уголовной ответственности за поджог по неосторожности. Об этом заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пийу.

"В зависимости от результатов расследования и по мере принятия мер в рамках досудебного расследования и следствия будет рассмотрен вопрос о наличии уголовной ответственности лиц, причастных к данному делу", - сказала она на пресс-конференции, посвященной трагедии.

Прокурор отметила, что если их причастность будет доказана и эти лица еще живы, то "против них будет возбуждено уголовное дело за поджог по неосторожности, непредумышленное убийство и телесные повреждения по неосторожности".