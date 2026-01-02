Пострадавший при ударе по Хорлам ребенок находится в критическом состоянии

В Республиканской детской больнице Крыма проходят лечение еще трое раненых детей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Получивший тяжелую черепно-мозговую травму при ударе по Хорлам 12-летний ребенок находится в реанимации, его состояние критическое. Об этом сообщил главврач крымской Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

"К нам поступило пять детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Один ребенок находится сейчас в реанимации, ему 12 лет. Там тяжелая черепно-мозговая и абдоминальная травмы. Он находится в критическом состоянии, на ИВЛ. Остальные детки поступили в состоянии средней степени тяжести", - приводятся его слова в Telegram-канале телеканала "Таврия".

Сообщается, что детей в больнице навестили уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, детский омбудсмен Ирина Кравченко и секретарь Каланчакского отделения "Единой России" Энвер Абдураимов. Они подарили детям новогодние подарки.

Замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский при этом сообщил, что Крым постоянно обменивается информацией по пострадавшим в Хорлах с властями Херсонщины. "К нам часто направляют пациентов в тяжелом состоянии. Конечно, мы помогаем, осуществляем переводы, если необходимо. В Херсонской области нет больницы третьего уровня для оказания помощи детям, поэтому, конечно, мы с ними взаимодействуем", - приводит его слова Telegram-канал телеканала "Таврия".