В Адыгее и на Кубани восстановили 150 поврежденных стихией ЛЭП

Работа осложняется снежными заносами, из-за которого техника не может подъехать к местам обрыва

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили более 150 линий электропередачи в Адыгее и на Кубани, поврежденных стихией. Об этом сообщили в энергокомпании "Россети Юг".

"Бригады "Россети Юг" восстановили более 150 поврежденных стихией ЛЭП на Кубани и в Адыгее. Ремонтные работы ведут специалисты "Россети Юг" и пришедшие им на помощь коллеги из соседних регионов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление электричества осложняется снежными заносами на дорогах, из-за которого техника не может подъехать к местам обрыва. При этом диаметр снежных отложений на проводах превышает местами 50 мм.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. В некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.