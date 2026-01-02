МВД опровергло информацию о поиске двух причастных к взрыву в Хорлах

В ведомстве отметили, что взрыв в кафе произошел из-за удара украинских БПЛА, а не подрыва неизвестными

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Главное управление МВД России по Херсонской области опровергло распространяемую в Telegram-каналах информацию о поиске двух подозреваемых, причастных к взрыву в кафе и отеле в новогоднюю ночь в Хорлах и скрывшихся с меcта ЧП на автомобиле. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Главное управление МВД России по Херсонской области сообщает, что в мессенджере Telegram злоумышленниками создана цифровая копия содержимого экрана - скриншот, - повторяющая название официального канала херсонской полиции. В частности, сообщается, что Главное управление МВД России по Херсонской области распространило информацию о якобы розыске двоих подозреваемых, причастных ко взрыву в кафе в поселке Хорлы Херсонской области, скрывшихся на легковом автомобиле. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что взрыв в кафе произошел в результате удара украинских БПЛА, а не подрыва неизвестными. "Следственными органами дана процессуальная оценка совершенному террористическому акту. Ведется расследование", - подчеркнули в херсонской полиции.