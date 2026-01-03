В Заполярье продолжают искать пропавшую во время айс-флоатинга женщину

К работам привлекли волонтеров

МУРМАНСК, 3 января. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиски женщины, которая пропала во время группового айс-флоатинга (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) в акватории реки Тулома в Мурманской области. К работам привлекли волонтеров, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС России Дина Рыгина.

"По состоянию на 12:30 мск в поисково-спасательных работах принимают участие спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательного отряда АСС Мурманской области, а также сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Мурманской области. Дополнительно привлечены волонтеры", - сообщила Рыгина.

Вечером 1 января во время группового айс-флоатинга женщину унесло течением в реке Тулома, до сих пор ее местонахождения неизвестно. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.