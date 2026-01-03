Установлены личности четырех погибших швейцарцев при пожаре в Кран-Монтане

Речь идет о двух девушках и двух юношах в возрасте от 16 лет до 21 года

Редакция сайта ТАСС

© Valais Cantonal Police via Getty Images

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Полиция кантона Вале установила личности 4 из 40 погибших при пожаре в баре курорта Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января, все они - граждане Швейцарии. Об этом говорится в заявлении на сайте полиции.

По этой информации, речь идет о двух девушках и двух юношах в возрасте от 16 лет до 21 года. Отмечается, что их тела уже переданы семьям. Правоохранительные органы продолжают расследование трагедии, а также процедуры идентификации пострадавших и погибших.