Неизвестные под видом СМИ хотели попасть в воинские подразделения РФ

Их задержали правоохранители

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС, архив

ГЕНИЧЕСК, 3 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали группу лиц, которая под видом журналистов пыталась проникнуть в воинские подразделения РФ в Херсонской области после трагедии в Хорлах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".

"Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения", - сказал Сальдо, комментируя трагедию в Хорлах.