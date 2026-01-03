Неизвестные под видом СМИ хотели попасть в воинские подразделения РФ
Редакция сайта ТАСС
11:08
обновлено 11:23
ГЕНИЧЕСК, 3 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали группу лиц, которая под видом журналистов пыталась проникнуть в воинские подразделения РФ в Херсонской области после трагедии в Хорлах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".
"Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения", - сказал Сальдо, комментируя трагедию в Хорлах.