В Сергиевом Посаде потушили пожар

Причина возгорания устанавливается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пожар в торговых павильонах в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде на 1-й Рыбной улице загорелись торговые павильоны рынка "Щедруха". По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на площади 3 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.