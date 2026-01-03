Собянин: силы ПВО сбили 11 летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", - написал он в Max.

Позже Собянин сообщил, что отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву. Ранее мэр столицы сообщал о семи сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

В новость внесены изменения (23:09 мск; 23:16 мск) - добавлена информация о количестве БПЛА.