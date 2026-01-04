Семья Усольцевых в день пропажи хотела добраться до "камня желаний"

КРАСНОЯРСК, 4 января. /ТАСС/. Семья туристов Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в горной тайге в Красноярском крае, скорее всего, шла к горе Мальвинка, где находится пирамидальный "камень желаний". Эту версию подтверждают свидетели, сообщила ТАСС в интервью к 15-летию СК России заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. Основной поиск Усольцевых шел в районе горы Буратинка.

"Мы объективно понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Есть также информация, что должны они были пойти на гору Буратинка. Можно по времени прикинуть, сколько там идти с учетом того, что с ними маленький ребенок. Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы Буратинка и Мальвинка. Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там "камень желаний", который находится как раз по пути к горе Мальвинка", - сообщила Сырымбетова.

По словам заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в подтверждение этой версии есть показания туристов, которые были в это же время на Кутурчинском белогорье. "Туда приехали ребята на "Ровере". Они припарковались, пошли сначала по неправильной тропе, но потом вернулись на маршрут к Буратинке. С разрывом в 30 минут приехали Усольцевы и, если бы они отправились четко к Буратинке, эти бы ребята их встретили в любом случае - или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели", - пояснила Сырымбетова.