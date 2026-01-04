Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы выросло до 29

Среди них двое детей

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Число погибших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января выросло до 29 человек, в их числе двое детей. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи установили личности 12 погибших.

"В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", - сказала она. В больницах находятся 15 пострадавших, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. "К настоящему времени следователям уже удалось установить личности 12 погибших", - сообщила Петренко.

По ее словам, следствием назначено уже 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней. "Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание", - пообещала представитель СК.

По данным следствия, в ночь на 1 января была осуществлена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здания кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы. Возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Устанавливаются их тип, место производства, а также мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА.