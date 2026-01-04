ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы выросло до 29

Среди них двое детей
Редакция сайта ТАСС
07:01
обновлено 07:05
© Даниил Михайлов/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Число погибших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января выросло до 29 человек, в их числе двое детей. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи установили личности 12 погибших.

Читайте также

"Жертвы агонии киевского режима". Последствия удара ВСУ в Херсонской области

"В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", - сказала она. В больницах находятся 15 пострадавших, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. "К настоящему времени следователям уже удалось установить личности 12 погибших", - сообщила Петренко.

По ее словам, следствием назначено уже 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней. "Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание", - пообещала представитель СК.

По данным следствия, в ночь на 1 января была осуществлена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здания кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы. Возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Устанавливаются их тип, место производства, а также мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА. 

РоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область