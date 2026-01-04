В Ростовской области в ДТП погибли четыре человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Столкновение пяти легковых автомобилей и большегруза произошло в Аксайском районе Ростовской области, в результате погибли четыре человека, еще два пострадали, сообщили журналистам в областном ГУ МЧС.

"В Аксайском районе ликвидируют последствия крупного ДТП. На 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос произошла авария с участием 5 легковых автомобилей и большегруза. По предварительным данным, 4 человека погибли, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале госкомпании "Автодор" отмечается, что из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара. "Из-за ДТП нет движения на 1042-м км альтернативы М-4 "Дон" в сторону Краснодара. Объезд возможен через 1038-м км скоростного участка М-4 "Дон", а также через города Ростов-на-Дону и Новочеркасск", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место крупного ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий. Обстоятельства аварии устанавливаются.