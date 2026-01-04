Статья

Четверо погибших. Что известно о массовом ДТП в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении пяти легковых автомобилей и большегруза в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства и последствия ДТП

Согласно информации ГУ МЧС по Ростовской области, пять легковых автомобилей и большегруз столкнулись в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе Ростовской области.

Как сообщили в компании "Автодор", из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара.

Объезд возможен через 1 038-й км скоростного участка М-4 "Дон", а также через города Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий.

Погибшие и пострадавшие

В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Расследование