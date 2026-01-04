ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Четверо погибших. Что известно о массовом ДТП в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС
09:22
обновлено 09:46
© Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области в Max

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении пяти легковых автомобилей и большегруза в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства и последствия ДТП

  • Согласно информации ГУ МЧС по Ростовской области, пять легковых автомобилей и большегруз столкнулись в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе Ростовской области.
  • Как сообщили в компании "Автодор", из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара.
  • Объезд возможен через 1 038-й км скоростного участка М-4 "Дон", а также через города Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
  • По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий.

Погибшие и пострадавшие

  • В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Расследование 

  •  Как сообщили в ГУ МВД по региону, после массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
  • По предварительным данным, виновником аварии является водитель автопоезда. 
  • На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.
 
