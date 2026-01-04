Статья
Четверо погибших. Что известно о массовом ДТП в Ростовской области
09:22
обновлено 09:46
Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении пяти легковых автомобилей и большегруза в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства и последствия ДТП
- Согласно информации ГУ МЧС по Ростовской области, пять легковых автомобилей и большегруз столкнулись в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе Ростовской области.
- Как сообщили в компании "Автодор", из-за ДТП ограничено движение в сторону Краснодара.
- Объезд возможен через 1 038-й км скоростного участка М-4 "Дон", а также через города Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
- По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на место ДТП выехал руководитель областного главка Александр Речицкий.
Погибшие и пострадавшие
- В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
Расследование
- Как сообщили в ГУ МВД по региону, после массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
- По предварительным данным, виновником аварии является водитель автопоезда.
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.