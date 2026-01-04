Число пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области возросло до четырех

Предварительно, виновником аварии является водитель автопоезда

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще четверо, по уточненным данным, пострадали в массовом ДТП в Ростовской области, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в краевом главке МЧС сообщали о четырех погибших и двух пострадавших.

"В результате ДТП погибло 4 человека и еще 4 пострадало. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

"Водитель 1988 года рождения, управляя "Мерседес Бенц", в составе автопоезда "Лаг", по предварительным данным, двигаясь по левой полосе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении транспортным средством "Ауди" под управлением водителя 1978 года рождения, от столкновения "Ауди" продолжила движение и допустила наезд на транспортные средства, остановившиеся в результате ранее случившегося ДТП: "Рено Логан" под управлением водителя 1961 года рождения, и "Лада Веста" под управлением водителя 1972 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование.