Очевидец рассказал, что дроны ВСУ намеренно не давали потушить пожар в Хорлах

Везде лежали тела людей, сообщил ведущий специалист администрации села Хорлы Олег Нечай

КАЛАНЧАК /Херсонская область/, 4 января. /ТАСС/. Украинские беспилотники постоянно летали над уже горящим кафе в Хорлах Херсонской области, намеренно не давая специалистам оперативно потушить пожар и спасать людей. Об этом рассказал ТАСС очевидец, ведущий специалист администрации села Хорлы Олег Нечай.

Он рассказал, что узнал о трагедии за пять минут до полуночи по московскому времени 31 декабря и сразу поехал на место ЧП.

"Когда я приехал туда, там уже все горело. Кафе, по сути, было разрушено. Везде лежали тела людей. И каждые пять минут дроны летели, датчики срабатывали, ребята кричали: "Всем в укрытие". МЧС задержали, перед Хорлами их остановили, потому что была опять атака дронов. Когда они приехали, они оперативно все развернули, начали тушить пожар. Там уже начало гореть так, вроде гореть нечему, а горело очень сильно, кафе разрушилось", - рассказал очевидец.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. По данным Следственного комитета РФ погибли 29 человек, в их числе двое детей. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи установили личности 12 погибших. Всего пострадали не менее 60 человек.