ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

СК проверит наличие зарядов с зажигательной смесью на БПЛА, атаковавших Хорлы

Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз
Редакция сайта ТАСС
10:17
обновлено 10:21
© Даниил Михайлов/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следователи проверят наличие зарядов с зажигательной смесью на беспилотниках, которыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 1 января была осуществлена атака на село Хорлы Херсонской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Читайте также

"Жертвы агонии киевского режима". Последствия удара ВСУ в Херсонской области

"С учетом установленной в ходе осмотра значительной площади поражения и горения на месте теракта следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз", - говорится в сообщении. 

РоссияХерсонская область