СК проверит наличие зарядов с зажигательной смесью на БПЛА, атаковавших Хорлы

Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следователи проверят наличие зарядов с зажигательной смесью на беспилотниках, которыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 1 января была осуществлена атака на село Хорлы Херсонской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С учетом установленной в ходе осмотра значительной площади поражения и горения на месте теракта следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз", - говорится в сообщении.