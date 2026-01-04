Очевидец рассказал, что из-за огня не смог спасти свою невестку в Хорлах

Тело Веры Сафоновой еще не опознано, поскольку ждут приезда ее сыновей для сдачи ДНК и проведения экспертизы, сообщил Олег Нечай

КАЛАНЧАК /Херсонская область/, 4 января. /ТАСС/. Огонь в атакованном ВСУ кафе в Хорлах Херсонской области не позволил очевидцу Олегу Нечаю вытащить обнаруженное им в здании тело невестки Веры Сафоновой. В новогоднюю ночь женщина работала барменом, рассказал Нечай ТАСС.

По словам мужчины, он узнал о трагедии за пять минут до полуночи по московскому времени 31 декабря и сразу поехал на место ЧП.

"Там на смене была наша невестка, Вера Сафонова. Она работала за барной стойкой барменом. Я решил туда пролезть, чтобы хотя бы увидеть. Если ее там нет, значит, может быть, живая. <…> Пролез туда, они там со своей напарницей лежали засыпанные по пояс. Я понял, что они уже неживые. Достать я не смог, так как начало сильно гореть, сильное задымление. Я оттуда выбрался", - сказал Нечай.

По словам мужчины, тело его родственницы Веры Сафоновой еще не опознано, поскольку ждут приезда ее сыновей для сдачи ДНК и проведения экспертизы. Нечай добавил, что после тушения пожара он помогал спасателям искать тела.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. По данным Следственного комитета РФ погибли 29 человек, в их числе двое детей. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи установили личности 12 погибших. Всего пострадали не менее 60 человек.