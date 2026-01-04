Судоводителя перевернувшейся в Ленобласти аэролодки арестовали на два месяца

Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу на два месяца судоводителя аэролодки, перевернувшейся 2 января в Ленинградской области, из-за чего погибли три человека. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, говорится в официальном телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ранее задержанному судоводителю меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца" - говорится в сообщении.

Судоводителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

О происшествии

По версии следствия, вечером 2 января обвиняемый управлял аэролодкой и допустил столкновение с наплавным мостом в акватории Новоладожского канала в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области. В результате столкновения и последующего затопления маломерного судна погибли три пассажира: 40-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленобласти.

В ходе расследования установлено, что в день происшествия участники инцидента познакомились на базе отдыха "Креницы" и решили совершить совместную прогулку на маломерном судне. По данным следствия, аэролодку обвиняемый приобрел летом 2025 года, но прав на управление маломерным судном не имел.