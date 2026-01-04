ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Полиция не получала жалоб на хозяйку квартиры на Урале, где произошел взрыв

Сообщений от граждан о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
Редакция сайта ТАСС
13:47

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Полиция не получала жалоб на хозяйку квартиры в Первоуральске Свердловской области, где произошел взрыв газа, до инцидента. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Читайте также

Горят три квартиры. Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области

"Ранее в отношении хозяйки жилища сообщений от граждан о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало", - отметил полковник Горелых. 

РоссияСвердловская область