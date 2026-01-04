Полиция не получала жалоб на хозяйку квартиры на Урале, где произошел взрыв
Редакция сайта ТАСС
13:47
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Полиция не получала жалоб на хозяйку квартиры в Первоуральске Свердловской области, где произошел взрыв газа, до инцидента. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Ранее в отношении хозяйки жилища сообщений от граждан о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало", - отметил полковник Горелых.