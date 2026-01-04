В Ростовской области задержали предполагаемого виновника массового ДТП

При инциденте на трассе М-4 "Дон" погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Ростовской области, где погибли четыре человека и еще четыре пострадали. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сообщаем, что водитель грузового [автомобиля] Mercedes 1988 года рождения, предварительно, по вине которого произошло ДТП с 4 погибшими на трассе М-4 "Дон", задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.