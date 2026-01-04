Проверка оборудования в доме на Урале, где произошел взрыв газа, была в феврале

Жалоб от жильцов не поступало

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Плановая проверка газового оборудования в доме в Первоуральске Свердловской области, где произошел взрыв газа, прошла в феврале. Жалоб от жильцов не поступало, сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

Читайте также Горят три квартиры. Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области

"По информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в феврале, обращений и жалоб от жителей на тот момент не поступало. Причины происшествия устанавливаются", - написал он.