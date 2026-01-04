В Свердловской области потушили пожар после взрыва газа в жилом доме

Пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пожар после взрыва газа в многоэтажке в Свердловской области полностью потушен. По уточненной информации, пострадали три человека, из них один госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, для жильцов дома на базе общежития развернут пункт временного размещения. В нем размещены шесть человек, из них двое - дети.