Происшествия

В Свердловской области потушили пожар после взрыва газа в жилом доме

Пострадали три человека
15:35
обновлено 15:39

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пожар после взрыва газа в многоэтажке в Свердловской области полностью потушен. По уточненной информации, пострадали три человека, из них один госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, для жильцов дома на базе общежития развернут пункт временного размещения. В нем размещены шесть человек, из них двое - дети. 

